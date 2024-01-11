نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الشمالية تمنع مواطنيها من مشاهدة كأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت كوريا الشمالية بمنع مواطنيها من مشاهدة كأس أسيا، التي من المقرر لها أن تقام على ملاعب قطر، على أن تنطلق غدًا الجمعة الموافق 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير.

هل منعت كوريا الشمالية مواطنيها من مشاهدة كأس آسيا؟

وكشفت مصادر صحفية أن كوريا الشمالية قامت بمنع مواطنيها من مشاهدة كأس آسيا، كما أنها توعدت بعقوبات قاسية لكل من يخالف أو يقوم بربط جهاز التقاط القنوات من الجارة الجنوبية.

ويشارك فى نهائيات كأس آسيا 24 منتخبًا، بتوزيعها على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، يتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة برفقة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وتمتلك شبكة قنوات SSC على حقوق بث مباريات البطولة الآسيوية، وأيضا حصلت قناة العراق سبورت على حقوق بث مباريات منتخبها على القناة الأرضية فقط.