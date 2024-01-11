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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي منذ قليل تعاقده رسميًا مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويسري.

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو تقديمي لصفقة النادي الأحمر الجديدة وسام أبو علي.

الأهلي يعلن التعاقد رسميًا مع وسام أبو علي

وقال النادي الأهلي في فيديو تقديم وسام أبو علي :"من فلسطين الحرة .. إلى فخر الأمة".

وقال أبو علي في فيديو تقديمه :"خلوا المعنويات عالية .. وسام أهلاوي".

وكان أبو علي قد اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له أمس قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود الانضمام للأهلي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي اتفق مع نظيره سيريس السويسري على ضم المهاجم الفلسطيني مقابل ٢ مليون يورو يتم دفعهم على قسطين.

تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي جاء بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي أبلغ النادي ضرورة تدعيم صفوفه بمهاجم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



