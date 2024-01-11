نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. أونانا يستعد لاتخاذ قرار الاعتزال الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الحارس الكاميروني أندريا أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرارًا هامًا بشأن مستقبله الدولي مع الأسود التي لا تروض، خلال الساعات الماضية.

وعلم " دوت الخليج الرياضي " من مصادر خاصة، أن أونانا يستعد لإبلاغ الاتحاد الكاميروني بقرار الاعتزال الدولي، بعد الأزمة الأخيرة، وذلك في حالتي استبعاده من بطولة أمم إفريقيا، أو حتى عقب نهاية البطولة.

حيث أبلغ اونانا مسؤولى المنتخب الكاميروني عن غيابه في المباراة الافتتاحية للمنتخب الكاميروني، لتواجده مع فريقه مانشستر يونايتد ضد فريق توتنهام بالدوري الانجليزي والتي ستُقام قبل 24 ساعة فقط من المباراة الافتتاحية.

ومن المقرر أن يسافر أونانا للمشاركة في مباراتي السنغال التي تقام يوم 19 الشهر الجاري وغامبيا والتي ستقام يوم 23 من الشهر نفسه، وسيجتمع مساء اليوم الخميس من أجل اتخاذ قرار حاسم واخير بشأن استبعاده نهائيًا من البطولة.

وجدير بالذكر أن أونانا صاحب ال 27 عاما، من منتخب الكاميرون بعد خلاف مع المدرب ريجوبير سونج في كأس العالم لعام 2022، والتي أقيمت في قطر، وسرعان ذلك عاد بعد محادثات المصالحة بين الثنائي.

