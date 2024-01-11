ليفربول يهزم فولهام في 3 دقائق

ليفربول يهزم فولهام في 3 دقائقفاز فريق ليفربول على ضيفه فولهام بنتيجة 2 - 1 يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

أنهى ليفربول الشوط الأول خاسرا أمام ضيفه اللندني بهدف سجله البرازيلي ويليان في الدقيقة 19.

وقلب ليفربول الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني خلال أقل من ثلاث دقائق، حيث سجل كورتيس جونز هدف التعادل في الدقيقة 68.

وبعدها سجل المهاجم الهولندي كودي غاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 71.

ويلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب الذي سيقام مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كرافين كوتيج معقل فريق فولهام.

وكانت مباراة الذهاب الأولى في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية انتهى بفوز ميدلزبره على تشيلسي بنتيجة 1 - صفر يوم الثلاثاء.

ويلتقي فريقا تشيلسي وميدلزبره مجددا في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.