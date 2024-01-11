نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يدشن منصة جديدة لمعرفة الاندية الممنوعة من قيد اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منصة رقمية صباح اليوم، وذلك من أجل حصر الأندية الممنوعة من تسجيل اللاعبين حول العالم.

ويتواجد في المنصة كافة الأندية التي واجهت حظر تسجيل أي لاعب بسبب أزمات ومشاكل قانونية، مع معرفة عدد القضايا المرفوعة على كل نادي.

وتصدر نادي الإسماعيلي المركز الأول في مصر ضمن الخماسي المصري الممنوع من تسجيل اللاعبين.

الخماسي المصري الخاضع لحظر التسجيل

القائمة ضمت ثنائي الممتاز الزمالك والإسماعيلي، بينما ضمت نادي مصر للمقاصة وحرس الحدود الذين يتواجد في دوري المحترفين، واخيرا نادي ايسترن كومباني في القسم الثاني ب.

أكثر الاندية مواجهة القضايا هو النادي الاسماعيلي وخلفهم ايسترن كومباني والزمالك.

وجاءت قائمة الاندية: