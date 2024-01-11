نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونانا يغيب عن منتخب الكاميرون بأمم إفريقيا بحجة تواجده مع مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الانجليزي عن أول مباراة لمنتخب بلاده، والتي تعد المواجهة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية والتي تقام ضد غينيا يوم الاثنين القادم.

أونانا يغيب عن منتخب الكاميرون

وقد أبلغ اونانا مسؤولى المنتخب الكاميروني عن غيابه عن أول مباراة وذلك بحجة تواجده مع فريقه مانشستر يونايتد ضد فريق توتنهام بالدوري الانجليزي والتي ستُقام قبل 24 ساعة فقط من المباراة الافتتاحية.

ومن المنتظر أن يسافر أونانا للمشاركة في مباراتي السنغال التي تقام يوم 19 الشهر الجاري وغامبيا والتي ستقام يوم 23 من الشهر نفسه، وسيجتمع مساء اليوم الخميس من أجل اتخاذ قرار حاسم واخير بشأن استبعاده نهائيًا من البطولة.

وجدير بالذكر قد انسحب صاحب ال 27 عاما، من منتخب الكاميرون من قبل بعد خلاف مع المدرب ريجوبير سونج في كأس العالم لعام 2022، والتي أقيمت في قطر، وسرعان ذلك عاد بعد محادثات المصالحة بين الثنائي.