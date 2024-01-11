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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم الخميس وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، عن قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر المقبل خلال الفترة من ١٥ حتى ٢٩ يناير الجاري بالقاهرة.

تعرف على قائمة منتخب مصر للشباب استعدادا للمعسكر المقبل

وضمت القائمة 28 لاعبا، كما وقع الاختيار على المحترفان بلال موسي من نادي زڤولا الهولندي ودياب مطاوع من نادي لاتينو كالشيو الإيطالي، ومحمود جعفر لاعب الألومنيوم لأول مرة.

وضمت القائمة كالتالي:

"عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد جمال - حازم جمال - أحمد عابدين - عبدالله فؤاد - معتز محمد - أحمد مجدي - عبدالله حسن - حسن أبو المعاطي - بلال موسى - يحيى مصطفى - محمد إبراهيم - مروان حجي - أحمد خالد - محمود جعفر - عبدالرحمن خالد - محمد السيد - هادي عامر - علي إيهاب - محمد عبد الله - عمار ياسر - أحمد عاطف - عمر أسامة - دياب مطاوع - مهند محمد - حسن صابر - عمر فتحي".

وقد فاز منتخب مصر للشباب على الفريق الأول بنادي بورتو السويس، برباعية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، والتي احتضنها الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، وذلك ضمن ختام معسكر الفراعنة الصغار.

ونجح في تسجيل الأهداف كلا من معتز محمد ومهند محمد وخالد كباكا ومحمد الشرقاوي