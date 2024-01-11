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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اليوم خطابًا من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يهنئه بشكل شخصي بحصول فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم

وجرت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، وتقديم مستويات متميزة ممثلًا للقارة الإفريقية.

وأضاف أن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل الإدارية والفنية والطبية، وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم، وكل هذا يبشر بما هو قادم، ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب.



كما إنه تمنى إنفانتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي والمنظومة كاملة، وتطلعه للقاء يجمعهما في وقت قريب

