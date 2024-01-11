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أحمد جودة - القاهرة - فوز كهرباء الإسماعيلية وجنوب سيناء وتعادل النصر وخسارة اتحاد الشرطة في القسم الثاني

تعادل فريق النصر بقياده اشرف توفيق مع نادي المريخ متصدر المجموعة بقيادة محمد ياسين سلبيًا في افتتاح الدور الثاني من دوري القسم الثاني.



- وتعادل فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق مع فريق اامستقبل سبورت بقياده محمد حسن دون أهداف.



- تعادل فريق العبور بقيادة عطيه السيد مع فريق الشمس بقيادة طه شحاته بهدفين لكل منهما حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق العبور بهدف دون رد سجله محمد رجب في الدقيقة 25.

وتعادل محمد الفيل للشمس في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.



وأضاف يوسف حسام الهدف الثاني للعبور في الدقيقة 16 وبهدف ذاتى تم تسجيل الهدف الثاني للشمس في الدقيقة 30.



- فوز فريق جنوب سيناء بقيادة باسم الفار على فريق مركز شباب العريش بقيادة عبد الله رستم بهدفين نظيفين سجلها عبد الرحمن مانو فى الدقيقة 40 من الشوط الثاني ومحسن الججف في الدقيقة الأخيرة من المباراة

المجموعة الرابعة



- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية متصدر المجموعة بقيادة ياسر الكناني على فريق ايسترن كومباني بقياده طارق يحيي بهدف دون رد سجله عادل فكرى في الدقيقة 37 من الشوط الثاني.



- تعادل فريق مصر للتأمين بقياده حسن رياض مع فريق الانتاج الحربي وصيف المجموعة بقيادة مصطفي عبده سلبيًا.



- فوز فريق تيم اف سي بقياده ياسر السيد علي فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو بهدف دون رد سجله اكو كوتشى في الشوط الثاني.



وتختتم الجولة يوم الجمعة بمباراة بورتو السويس مع بور فؤاد

ترتيب المجموعة الثالثة

1- المريخ 16 نقطة

2- منتخب السويس 16 نقطة

3- العبور 15 نقطة

4-الشمس 14 نقطة

5- النصر 12 نقطة

6- جنوب سيناء 12 نقطة

7- مستقبل سبورت 11 نقاط

8- نجمة سيناء8 نقاط

9- شباب العريش دون نقاط



المجموعة الرابعة

1- كهرباء الإسماعيلية 18 نقطة

2- الانتاج الحربي 15 نقطة

3- تيم إف سي 15 نقطة

4- بور فؤاد 13 نقطة

5- مصر للتامين 11 نقاط

6- اتحاد الشرطة 9 نقاط

7- ايسترن كومباني 9 نقاط

8- الو ايجيبت 8 نقاط

9- بورتو السويس 4 نقاط