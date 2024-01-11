نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024. عقوبات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية وجاءت العقوبات على النحو التالي: مباراة الداخلية والإسماعيلي: إيقاف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي مباراة واحدة للطرد للاعتراض على الحكم. مباراة المصري والمقاولون العرب: إيقاف طلعت محرم المدير الفني لفريق المقاولون العرب مباراة واحدة للطرد للاعتراض على الحكم. مباراة بيراميدز وفاركو: إيقاف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في مباراة واحدة. مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي: إيقاف محمد ناصر محمد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وذلك للطرد بسبب منع فرصة محققة. إيقاف صلاح محمد زايد لاعب فريق إنبي اربعة مباريات وغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه وذلك للطرد بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم