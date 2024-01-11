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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عباس، نجم الأهلي الأسبق، أن قرار الراحل صالح سليم، رئيس الأهلي الأسبق، بعدم سفره مع الفريق لألمانيا تسبب في اعتزاله كرة القدم مبكرًا.

محمد عباس: صالح سليم حطمني وزعلان على نفسي

وقال محمد عباس، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الشمس" على "قناة الشمس"،: «تم تصعيدي للفريق الأول بالنادي الأهلي بعد مباراة ساوثهامبتون، وكنت أتقاضى 120 جنيها في الشهر، انقطعت فترة عن التدريبات وكنت ألعب مباريات مع أندية شركات».

وتابع: «الراحل محمود الجوهري، مدرب الأهلي الأسبق، رجّعني مرة أخرى للتدريبات، وكنت أتدرب بكل قوة، وكان هناك معسكر للفريق في ألمانيا وأنا لم تتم معاقبتي بعد انقطاعي عن التدريبات، لذلك رفض الراحل صالح سليم سفري مع الفريق لألمانيا».

وأكمل: «أنا اللاعب الوحيد الذي تم استبعاده من سفرية ألمانيا.. بمجرد سفر الأهلي إلى ألمانيا، تركت الفريق، نفسيتي كانت تعبانة، بسبب قرار صالح سليم استبعادي من السفر».

وواصل: «حاولت ألعب بعد ذلك في أي ناد آخر، ولكن الأهلي ظل 3 سنوات يقيدني دون أن أشارك خوفًا من انتقالي للزمالك، وفي السنة الرابعة لم يقيدني فانتقلت للمصري».

وأوضح: «لم أسهر إلا بعد رحيلى عن الأهلي، فبعد عدم سفري مع الفريق لألمانيا، بدأت في السهر والسفر إلى الإسكندرية، كنت بقضي يومي».

وتابع:«بعد مشاركتي مع الأهلي، شعرت إني نجم ولاعب مهم، وكان في بعض اللاعبين بيقولولي (الخواجة أبوك، بتتأخر في التمرين وبتيجي تلعب)، أنا محافظتش على نفسي كان المفروض أصبر شوية حتى عودة الفريق من ألمانيا».

وأضاف: «خلال تلك الفترة كنت أسهر حتى ساعات متأخرة وألعب كورة شراب، دي كانت غلطة عمري، عندما أشاهد أهدافا قديمة لي بتصعب عليا نفسي، أنا مكنتش لاعب وحش، أنا كنت لاعب مميز».

وزاد: «اللاعب عشان يكون نجم كبير يجب أن يلتزم داخل وخارج الملعب، أنا زعلان على حالي لأني بطلت صغير، أنا كان هدفي إني أسعد الجماهير اللي كانت بتحب محمد عباس، ولكن أنا قصرت في حقهم بعدم التزامي، أنا كان ليا جمهور والناس بتيجي تغنيلي».

وأشار: «في أول ماتش مع الأهلي الناس مروحتش بيوتها وجاءت عند أتوبيس الأهلي، عشان تعرف أنا مين. البعض قال إني من السودان والبعض الآخر قال إني لاعب إفريقي، قولتلهم أنا مصري».