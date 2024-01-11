نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يعلن ضم وسام أبو علي وإنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية المونديال.. قرارات مجلس إدارة الزمالك واعتزال أونانا ورسالة كولر لجماهير الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 11-1-2024 في السطور التالية:

الأهلي يعلن ضم وسام أبو علي

وسام أبو علي

أعلن النادي الأهلي منذ قليل تعاقده رسميًا مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويسري.

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو تقديمي لصفقة النادي الأحمر الجديدة وسام أبو علي.

وقال النادي الأهلي في فيديو تقديم وسام أبو علي:"من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة".

وقال أبو علي في فيديو تقديمه:"خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

وكان أبو علي قد اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له أمس قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود الانضمام للأهلي.

شاهد فيديو تقديم اللاعب بقميص الأهلي من هنا

إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية المونديال

إنقانتينو ومحمود الخطيب

تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اليوم خطابًا من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يهنئه بشكل شخصي بحصول فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وجرت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، وتقديم مستويات متميزة ممثلًا للقارة الإفريقية.

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كولر يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

مارسيل كولر

وجه مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة للجماهير عبر مشاركة منشورًا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث جاء قائلا: “بعد فترة شاقة خضنا فيها 23 مباراة في 100 يوم منها 10 مباريات في آخر 33 يوما قبل التوقف الدولي يتخللها رحلات سفر طويلة ومرهقة إلى تنزانيا مرتين والسعودية مرتين والإمارات وجنوب افريقيا”.

وأضاف: “بعدها انهمكنا 3 أسابيع في معسكر طويل من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية ثم بطولة السوبر المصري لم يعرف يومنا فيها الا التدريبات الشاقة ومشاهدة عدد لا حصر له من الفيديوهات وتحليلها استعدادا لضغط وشدة مباريات علي أعلى مستوى”.

طالع بيان كولر كاملًا من هنا

قرارات مجلس إدارة الزمالك بعد اجتماع اليوم

مجلس إدارة الزمالك

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الخميس لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تعيين الأستاذ عمرو خفاجي رئيسًا للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، واعتماد هيكل إداري وفني للمنظومة.

- من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

- قبول التبرع المقدم من مستشفى الناس لإنشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمة السادة الأعضاء العاملين بالنادي.

طالع جميع قرارات مجلس إدارة الزمالك من هنا

فيفا يدشن منصة جديدة لمعرفة الاندية الممنوعة من قيد اللاعبين

الفيفا

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منصة رقمية صباح اليوم، وذلك من أجل حصر الأندية الممنوعة من تسجيل اللاعبين حول العالم.

ويتواجد في المنصة كافة الأندية التي واجهت حظر تسجيل أي لاعب بسبب أزمات ومشاكل قانونية، مع معرفة عدد القضايا المرفوعة على كل نادي.

وتصدر نادي الإسماعيلي المركز الأول في مصر ضمن الخماسي المصري الممنوع من تسجيل اللاعبين.

القائمة ضمت ثنائي الممتاز الزمالك والإسماعيلي، بينما ضمت نادي مصر للمقاصة وحرس الحدود الذين يتواجد في دوري المحترفين، واخيرا نادي ايسترن كومباني في القسم الثاني ب.

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الحاج ضيوف يُحذر منتخبات الكان من قوة السنغال

الحاج ضيوف

أكد الحاج ضيوف، أسطورة منتخب السنغال، على أن المنتخب السنغالي أفضل فريق في إفريقيا لديه نجوم ولاعبين، مشيرًا إلى أنهم سيحصدوا اللقب مرة أخرى.

حيث قال: "إنه ليس عبئًا متوقعًا، أعتقد أنه ضغط جيد لدينا أفضل فريق ونجوم اللحظة واللاعبون الذين يستمتعون على أرض الملعب والذين سيمنحون الكثير من المتعة".

وتابع: "أعتقد أن هذا ما نحن هنا من أجله، نحن نعلم أننا الفريق الذي يجب التغلب عليه، لكن قبل أن نتجاوزنا علينا أن نستيقظ مبكرًا جدًا".

وواصل: "سنتعلم الكثير من أخطائنا لنحاول الحفاظ على لقبنا وأعتقد أن هذا ضغط جيد، حيث أنه يمثل ضغطًا إيجابيًا بالنسبة لنا أن ننقل إلى هؤلاء اللاعبين الذين بدورهم سينقلون إلى المشجعين".

طالع باقي تصريحات الحاج ضيوف من هنا

أونانا يستعد لاتخاذ قرار الاعتزال الدولي

أونانا

اتخذ الحارس الكاميروني أندريا أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرارًا هامًا بشأن مستقبله الدولي مع الأسود التي لا تروض، خلال الساعات الماضية.

وعلم " دوت الخليج الرياضي " من مصادر خاصة، أن أونانا يستعد لإبلاغ الاتحاد الكاميروني بقرار الاعتزال الدولي، بعد الأزمة الأخيرة، وذلك في حالتي استبعاده من بطولة أمم إفريقيا، أو حتى عقب نهاية البطولة.

حيث أبلغ اونانا مسؤولى المنتخب الكاميروني عن غيابه في المباراة الافتتاحية للمنتخب الكاميروني، لتواجده مع فريقه مانشستر يونايتد ضد فريق توتنهام بالدوري الانجليزي والتي ستُقام قبل 24 ساعة فقط من المباراة الافتتاحية.