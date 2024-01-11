نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة.. الأهلي يعلن التعاقد رسميا مع الفلسطيني وسام أبو على ورسالة خاصة للجمهور " فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة.. الأهلي يعلن التعاقد رسميا مع الفلسطيني وسام أبو على ورسالة خاصة للجمهور " فيديو".

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب وسام أبو على، ونشر النادي الأهلي منذ قليل البرومو الرسمي لتقديم اللاعب، حيث ظهر اللاعب في استاد مختار التتش وهو يحمل على ظهره علم فلسطين ومن ثم ظهر أحد الصحفين الفلسطنين من الأراضي الفلسطينينة وهو يقول على هذه الأرض.. ما يستحق الحياة.. أَخواتي واخواتي الكرام يعطيكم العافية الحياة لن ولن تتوقف هنا من قلب غزة الابية نتحدث إليكم.. الفلسطيني وسام ابو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكان الكبيرة في قلوبنا.. نتمنى أن يكون خير ممثل لنا وأن يكون إضافه قوية للنادي الأهلي العريق.. من هنا من أرض فلسطين الحره إلى فخر الأمة.. النادي الأهلي المصري كل التحية، ثم ظهر اللاعب وسام أبو على وقال خلوا المعنويات عاليه وسام أهلاوي.

وسام أبو على

وسام أبو على

ويشار إلى أن وسام كان قد انتقل إلى النادي الأهلي قادما من فريق سيريس السويدى بصفقة بلغت 2 مليون يورو لمدة أربع مواسم ونصف.

ويعد وسام أبو علي هو رابع لاعب فلسطيني يرتدي قميص النادي الاهلي حيث سبقه ثلاثه لاعبين وهم الحارس مروان كنفاني والظهير الأيمن فؤاد عبيدا والحارس رمزي صالح.

وكان قد أعلن أمير توفيق عبر قناة النادي الأهلي يوم الإثنين الماضى عن التعاقد مع اللاعب وانتهاء الأمور مع نادي سيريس السويدى، ولكن لم يتم تفعيل العقد إلا بعد أن اجتياز اللاعب الكشف الطبي الذي اجره في القاهره مساء أمس بنجاح، ووصل اللاعب إلى مطار القاهرة يوم الثلاثاء الماضي في ساعات متأخرة من مساء اليوم رفقة مدير التعاقدات أمير توفيق، قبل أن يقوم بإجراء الكشف الطبي أمس الأربعاء، وسيشارك اليوم في التدريبات مع الفريق لأول مرة في في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

أقرأ أيضاً.. من هو الصحفي الفلسطيني أنس النجار الذي استعان به الأهلي في تقديم صفقة وسام أبو علي؟

أقرأ أيضاً.. "من غزة الأبية إلى نادي العالمية".. برومو تقديم وسام أبو علي ورسالة هامة للجمهور (فيديو)

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق في الساعات القليلة القادمة حيث سيعامل اللاعب معامله اللاعب المصري، حيث تنص لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم على معاملة اللعب الفلسطيني على أنه لاعب مصري، ومن المقرر أن يخوض اللاعب أول مباراة له مع النادي الأهلي بعد انتهاء بطولة كاس الأمم الإفريقية حيث سيواجة النادي الأهلي فريق شباب بلوزداد بالجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا إحدى يومي 16 أو 17 فبراير المقبل.