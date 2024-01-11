نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو الصحفي الفلسطيني أنس النجار الذي استعان به الأهلي في تقديم صفقة وسام أبو علي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم الخميس النادي الأهلي عن إتمام الصفقة الأولى له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وضم رسميا المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من سيريس السويسري، وذلك من خلال فيديو تقديمي للاعب نجح في تقديمه الصحفي الفلسطيني أنس النجار.

من هو الصحفي الفلسطيني أنس النجار؟

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعلن من خلاله عن صفقة وسام أبو علي وضمه لمدة 4 مواسم ونصف مقابل مبلغ مادي وقدره 2 مليون يورو، بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي التي خضع له أمس قبل التوقيع بشكل رسمي.

واستعان النادي الأهلي بالصحفي الفلسطيني أنس النجار في تقديم وسام أبو علي لاعبًا رسميا بالنادي الأهلي عبر فيديو له حيث جاء قائلا: "الحياة لم ولن تتوقف هنا.. من قلب غزة الأبية نتحدث اليكم.. الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا، نتمنى أن يكون خير ممثل لنا ويكون إضافة قوية للنادي الأهلي العريق.. من هنا من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري كل التحية".

كما تحدث وسام أبو علي في فيديو تقديمه قائلا:"خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

وقد تداول من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب فلسطيني يتابع مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري لعام 2023، التي أقيمت في الامارات ويكتشف أنه الصحفي الفلسطيني أنس النجار عندما ظهر في الفيديو أحد زملائه وهو يطلب منه الاستعداد لعمل بث على الهواء مباشرة لكنه أبدى إصراره لمشاهدة مباراة الأهلي ويرد على زميله قائلا: "أهل مصر صحابنا ويستحق أن نشاهده".

وعقب انتشار الفيديو الخاص بالصحفي الفلسطيني أنس النجار، صرح بإنه يحرص على متابعة وتشجيع مباريات النادي الأهلي سواء مواجهات رسمية أو ودية، وبالرغم من الأحداث التي تشهدها غزة والعدوان الإسرائيلي عليها، فإنه حرص على متابعة نهائي السوبر المصري لتشجيعه.



وأشار أنه يتابع حالة الدعم المستمرة التي يقوم بها لاعبي الأهلي وجمهوره لدعم القضية الفلسطينية وشعب غزة، خاصة اللاعب حسين الشحات وبقية اللاعبين الذي تمكنوا من رفع علم فلسطين في المباريات، والدعم الكامل لهم دائما وقدم لهم الشكر والتحية، مشيرا إلى أن سكان غزة رغم الحرب الذي تقع عليهم ولكنهم يحرصون على متابعة الدوري المصري.