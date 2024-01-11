عاجل- "من غزة الأبية إلى نادي العالمية".. برومو تقديم وسام أبو علي ورسالة هامة للجمهور (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - "من غزة الأبية إلى نادي العالمية".. برومو تقديم وسام أبو علي ورسالة هامة للجمهور (فيديو)

"من غزة الأبية إلى نادي العالمية".. برومو تقديم وسام أبو علي ورسالة هامة للجمهور (فيديو)، تتصدر إسم وسام أبو علي محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بشكل كبير، بعد إعلان النادي الأهلي عن إعلان الأحمر التعاقد مع اللاعب.

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وأشعل برومو تقديم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، عقب إعلان القلعة الحمراء التعاقد مع اللاعب قادمًا من نادي سيريس السويدى ويحمل الجنسية الفلسطينية.

"من غزة الأبية إلى نادي العالمية".. برومو تقديم وسام أبو علي ورسالة هامة للجمهور (فيديو)

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"من غزة الأبية إلى نادي العالمية".. برومو تقديم وسام أبو علي ورسالة هامة للجمهور (فيديو)

في هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن تفاصيل برومو تقديم وسام أبو علي لاعبًا في النادي الأهلي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

برومو تقديم وسام أبو علي لاعبًا للأهلي

خطف برومو تقديم اللاعب وسام أبو علي أنظار الجميع، بعدما ظهر من خلاله عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، داخل التتش مرتدي علم فلسطين بين أكتافه.

وظهر من خلال الفيديو أنس النجار صحفي مهتم بتغطية الأحداث في قطاع غزة ليقدم وسام أبو علي لاعبًا للأهلي وقال: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة.. إخواتي وأخواتي الكرام يعطيكم العافية الحياة لم ولن تتوقف هنا من قلب غزة الأبيه نتحدث إليكم، الفلسطيني وسام أبو علي يرتدي قميص نادي القرن صاحب المكان الكبيرة في قلوبنا.. نتمنى أن يكون خير ممثل لنا وأن يكون إضافه قوية للنادي الأهلي العريق.. من هنا من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة النادي الأهلي المصري كل التحية".

وفيما ظهر وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي الجديد وأولى صفقات الميركاتو الشتوي الحالي، وهو يرتدي علم فلسطين على أكتافه،وقال: "خلوا المعنويات عالية وسام أهلاوي".

أمير توفيق يعلن التعاقد مع وسام أبو علي

وكان أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء يوم الإثنين الماضي من خلال القناة الرسمية للنادي الأهلي، من خلال برنامج "ملك وكتابة" عن التعاقد مع وسام أبو علي لاعبًا للنادي ولكنه يتبقى اجتياز الكشف الطبي.

ونجح الشاب الفلسطيني في اجتياز الكشف الطبي الذي خضع له مع طبيب النادي الأهلي احمد جاب الله، في أحد المستشفيات وتم التأكيد على سلامته وفي كافة الفحوصات التي أجراها، ثم أجرى جلسة تصوير داخل مقر النادي الأهلي.

"من غزة الأبية إلى نادي العالمية".. برومو تقديم وسام أبو علي ورسالة هامة للجمهور (فيديو)

مدة تقاعد الأهلي مع وسام أبو علي وقمية العقد

يعد الفلسطيني وسام أبو علي أولى صفقات الميركاتو الشتوي للنادي الأهلي في العام الجديد 2024، ووقع على عقد انتقاله 4 مواسم ونصف حتى عام 2028.

وأشارت التقارير في الصحافة السويدية عن قيمة تعاقد اللاعب التي كلفت النادي الأهلي 2.25 مليون دولار تسدد على مدار عامين، وسوف يتم تقيد اللاعب في القائمة المحلية وفقًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

معلومات عن وسام أبو علي

يشغل مركز رأس الحربة الجناح يبلغ من العمر 24 عامًا يبلغ طوله متر و87 سم.

بدأ اللعب في فريق ألبورج الدنماركي عام 2016، ثم انتقل إلى نادي فيندسيسيل الدنماركي.

ثم انتقل إلى سيليبورج الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى سيريس السويدي العام الماضي.

خاض مع فريق سيريس السويدى 16 مباراة في جميع المباريات، أحرز 10 أهداف وصنع تمريرة حاسمة.

خاض خلال مسيرته 176 مباراة، سجل فيهم 73 هدفًا، وصنع 14 تمريرة.

وشارك مع منتخب الدنمارك 8 مباريات، نجح خلالهما تسجيل هدف وحيد.

عودة النادي الأهلي للتدريب

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم 11 يناير الجاري، بعد الإنتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين والجهاز الفني 10 أيام بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب فيوتشر في الإمارات، بنتيجة 4-2.