نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان ضم وسام أبو علي.. هل يبرم الأهلي صفقات جديدة في يناير؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن الصفقات التي سيُبرمها النادي الأحمر خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

هل يضم الأهلي صفقات جديدة؟

وأعلن النادي الأهلي منذ قليل تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الفلسطيني لمدة ٤ مواسم ونصف قادمًا من نادي سيريوس السويسري.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن صفقة عمر كمال عبد الواحد ستكون الثانية التي سيتم التعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف المصدر بأنه من المرجح أن لا يُبرم النادي أي صفقات آخرى قي يناير الجاري ويكتفي بالتعاقد مع وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد.

وتابع المصدر بأن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لم يبلغ النادي برغبته في ضم صفقات آخرى.

وكان أبو علي قد اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له أمس قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود الانضمام للأهلي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي اتفق مع نظيره سيريس السويسري على ضم المهاجم الفلسطيني مقابل ٢ مليون يورو يتم دفعهم على قسطين.

تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي جاء بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي أبلغ النادي ضرورة تدعيم صفوفه بمهاجم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.