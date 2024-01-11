غدا تشرق شمس الكأس الآسيوية الثالثة بالدوحة بمواجهة قطر ولبنان

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا منافسات كأس آسيا في نسختها الثامنة عشرة وهي النسخة الثالثة التي تستضيفها دولة قطر بعدما إستضافت البطولة في نسختي 1988 و2011 وهي البطولة التي تقام بعد عام وبضعة أيام من ختام بطولة كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي والتي توج بها المنتخب الأرجنتيني.

افتتاح كأس آسيا 2023 بقطر

الكمبيوتر الياباني هو المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة بعدما نجح في الفوز باللقب أعوام 1992، 2000، 2004، 2011 من خلال 8 مرات وصل فيها إلى المباراة النهائية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الأسطورة الإيرانية على دائي يتربع صدارة هدافي بطولة آسيا برصيد 14 هدفا سجلها من خلال المشاركة في ثلاث نسخ مختلفة للبطولة خلال الفترة من 1996 حتى 2004، ويليه في المرتبة الثانية الكوري الجنوبي لي دونج جوك برصيد 10 أهداف، ثم يحل ثالثا الثلاثي ناواهيرو تاكاهارا (اليابان) والمعز علي (قطر) وعلي مبخوت (الإمارات) برصيد 9 أهداف.

علي دائي

قطر مستضيفة البطولة تسعى لتحقيق اللقب الثاني في تاريخها والحفاظ على الكأس الذي توجت به للمرة الأولى في تاريخها عام 2019 بالإمارات بعدما فازت على المنتخب الياباني في المباراة النهائية.

وتتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية مساء غد الجمعه إلى ملعب لوسيل مسرح نهائي كأس العالم قطر 2022 حيث تقام مواجهة الإفتتاح بين منتخبي قطر ولبنان وسط حضور جماهيري مكتمل العدد ويقدر بنحو 85000 متفرج.