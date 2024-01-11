نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام أوساسونا في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أوساسونا بعد قليل بستاد الأول بارك في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

حراسة المرمى: بينا

خط الدفاع: بالدي، اراوخو، كريستنسن، كوندي.

خط الوسط: روبيرتو، دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، فيران.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وأوساسونا مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة

10:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

تردد قناة ssc sports

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.