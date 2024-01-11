نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب جامبيا: كنا سنموت جميعًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض منتخب جامبيا، أمس، أثناء سفره إلى ساحل العاج للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، لضربة قوية أثناء تواجده في الطائرة المتوجهة إلى أبيدجان.

مدرب جامبيا: كنا سنموت جميعًا

ولحسن الحظ، نجا الوفد سالما بفضل الاستدارة التي قام بها قائد الطائرة.

وعاد المنتخب الجامبي إلى المطار، بعد دقائق قليلة من التحليق، حيث اضطرت طائرة الخطوط الجوية الإيفوارية إلى العودة بسبب فقدان الضغط والأكسجين، حسب المعلومات التي نقلها الاتحاد الجامبي، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاة جميع الركاب.

ردًا على سؤال وسائل الإعلام البلجيكية هيت نيوسبلاد، أكد توم سانتفيت مدرب المنتخب الجامبي أنه كان يشعر بالخوف على حياته.

وأشار مدرب جامبيا "كان من الممكن أن نموت جميعنا ".

وأوضح: "لقد نمنا جميعًا بسرعة، بما فيهم أنا، كانت لدي أحلام قصيرة حول كيف كانت حياتي تسير حقًا، وبعد تسع دقائق، قرر الطيار أن يستدير لأنه لم يكن هناك إمداد بالأكسجين ".

وتابع:" بعض اللاعبين لم يستيقظوا مباشرة بعد الهبوط، لقد كدنا أن نتسمم بأول أكسيد الكربون ".

واختتم المدرب البلجيكي: "نصف ساعة أخرى من الرحلة وسنموت جميعًا، ولحسن حظ اللاعبين الجامبيين الذين لا يبدو أنهم تعرضوا لأي آثار بدنية بعد الحادث ".

