نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد لبنان في افتتاح كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بطولة كأس أمم آسيا، مساء، غدًا، الجمعة، بمواجهة قطر المضيف مع المنتخب اللبناني، في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الآسيوية الكبيرة.

ويقع المنتخب القطري واللبناني، في المجموعة الأولى بجانب منتخبي الصين وطاجيكستان.

وتستضيف قطر بطولة كأس أمم آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير القادم.

موعد مباراة لبنان وقطر في كأس آسيا

يلتقى المنتخب العنابي صاحب الأرض، مع نظيره اللبناني، مساء، غدًا، الجمعة، على أرضية ستاد لوسيل، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا

تنقل مباريات كأس أمم آسيا، بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس الرياضية والتي خصصت لنقل البطولة قنوات جديدة، بالإضافة إلى قناةSSC السعودية الرياضية.

القناة الناقلة لمباراة قطر ولبنان

تنقل مباراة قطر ولبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم آسيا، عبر قناة beIN ASIAN CUP 1 بتعليق عصام الشوالي، بالإضافة إلى قناة SSC1 HD السعودية الرياضية وسيعلق عليها حماد العنزي.