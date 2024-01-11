نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نشرة أخبار أمم إفريقيا" نجاة بعثة منتخب جامبيا من الموت ومنتخب مصر لن يخوض التدريبات على ملعب مبارياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة الأفريقية، لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وتجري جميع المنتخبات اخر استعداداتها، من أجل الظهور بأفضل ما يكون خلال النسخة القادمة.

ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي، اخر أخبار بطولة كأس الأمم الافريقية والتي جاءت كالاتي:

كاف يحدد ملعب التدريب لمنتخب مصر

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ملعب جاردان بوتانيك وذلك في اطار استعداداه لخوض بطولة امم افريقيا، ورفض الكاف خوض منتخب مصر استاد فيليكس هوفويت بوانيي والذي يستضيف مباريات المجموعة الثانية والتي يتواجد فيها كلا من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

جلسة تصوير لمنتخب مصر

عقد المنتخب المصري جلسة تصوير لنجومه ولاعبيه وذلك من أجل الاستعداد لخوض منافسات امم افريقيا، ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق الاحد المقبل.

نجاة المنتخب الجامبي من الموت

سلسة ازمات المنتخب الجامبي مازالت مستمرة، وذلك عقب مشاكل فنية في الطائرة ادت إلى نقص ضغط الهواء والاكسجين.

وعادت بعثة المنتخب الجامبي للمطار بعد 9 دقائق فقط، والذي وصفها مدرب جامبيا بأنه حال استمرار الرحلة كاد الفريق أن يكون في عداد الموتى.