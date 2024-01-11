نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلة الزمالك" يهزم القناة ويتأهل للدور الأول في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره القناة بنتيجة 75-55، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة نادي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في ثاني مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

سلة الزمالك يهزم القناة

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

17/10

39/23

54/38

75/55

وكان سلة الزمالك سبق وحقق الفوز على القناة 72-54، في أولى مباريات الدور التمهيدي ليتأهل الفريق إلى الدور الأول للدوري.

وتقام مباريات الدور التمهيدي لدوري السلة بنظام best of3 على أن يتأهل الفريق الفائز في مباراتين إلى الدور الأول.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من، وائل بدر مديرًا فنيًا ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، ومحمد سعيد معدًا بدنيًا، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، وإسلام جمعة أخصائيًا للعلاج الطبيعي وإياد مصطفى محللًا للأداء.