نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس لمواجهة فروسينوني في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماسيمليانو اليجري المدير الفني ليوفنتوس عن تشكيل السيدة العجوز لمواجهة فروسينوني وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

بدأ يوفنتوس مشواره في بطولة كأس إيطاليا من دور الـ 16 حيث فاز على ساليرنيتانا بستة أهداف مقابل هدف بينما بدأ فروزينوني مشواره في كأس إيطاليا بالفوز على تورينو بهدفين مقابل هدف في دور الـ 32 من البطولة قبل أن يطي بنابولي من الدور ثمن النهائي بعد أن فاز عليه برياعية نظيفة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة فروسينوني في كأس إيطاليا

من المتوقع أن يخوض يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: ماتيا بيرين

خط الدفاع: فيدريكو غاتي – جليسون بريمر – دانيلو لويز.

في الوسط: تيموتي وياه – وستون مكيني - لوكاتيلي – ميريتي – فيليب كوستيتش.

الهجوم: اركاديوز ميليك – كينان يلدز.

