نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاذ جميع تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023 عن نفاذ جميع تذاكر المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تقام على استاد لوسيل غدا الجمعه.

نفاذ تذاكر افتتاح كأس آسيا

ويتسع استاد لوسيل المونديالي إلى 80 ألف متفرج والذي شهدت أرضية ميدانه أول نهائي لبطولة كأس العالم بالمنطقة العربية والشرق الأوسط نهاية العام الماضي بعدما نجح منتخب الأرجنتين في الفوز باللقب على حساب فرنسا.

وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أن سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سوف يتواجد غدا بملعب المباراة من أجل إطلاق شارة البدء لانطلاقة البطولة التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة بالتعاون مع شركة مترو الدوحة عن حصول جميع حاملي تذاكر البطولة على حق التنقل بشكل مجاني عبر قطارات مترو الدوحة وحافلاته طوال أيام المباريات من أجل الاستمتاع بالتواجد ومتابعة المباريات بالملاعب.