نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصل على استغناء وسام أبو علي من سيريوس السويدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة على الاستغناء الخاص بصفقته الجديدة عمر كمال عبد الواحد.

وأتم النادي الأهلي اتفاقه مع نظيره فيوتشر على التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لمدة ٣ مواسم ونصف.

وسينتقل عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى النادي بشكل نهائي لمدة ٣ مواسم ونصف، مقابل إعارة الثلاثي عبد الرحمن رشدان وأحمد كباكا ومحمد زعلوك لنادي فيوتشر لمدة موسمين ونصف.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن الاستغناء الخاص بعمر كمال عبد الواحد سيحصل عليه النادي الأحمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيكون عمر كمال عبد الواحد الصفقة الثانية التي يبرمها النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعدما تعاقد النادي مع الفلسطيني وسام أبو علي من سيريوس السويسري لمدة ٤ مواسم ونصف.

