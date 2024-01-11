نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد وهبة حارس المصري ضمن قائمة معسكر منتخب مصر للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باختيار أحمد وهبة، حارس فريق المصري تحت 18 عامًا، للانضمام لمعسكر منتخب الشباب المقام بأحد فنادق القاهرة والذي يبدأ الاثنين المقبل الموافق الخامس عشر من يناير الجاري ويستمر لنحو أسبوعين كاملين وذلك تحت قيادة الكابتن وائل رياض المدير الفني للمنتخب.

أكد سيد الناغي المشرف على تدريب حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي المصري في تصريحات صحفية أن استمرار استدعاء الحارس لمعسكرات منتخب الناشئين منذ بداية تكوينه قبل نحو عدة أشهر وحتى الآن يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على الموهبة الكبيرة للحارس والذي يعد أحد الثمار المبشرة لقطاع الناشئين بالمصري والذي يضم إلى جوار الحارس نخبة متميزة من حراس المرمى من مختلف الأعمار مشيدا بالمجهودات المبذولة من كافة مدربي حراس المرمى بقطاعي الناشئين والبراعم والذي يقوده فنيا عباس نور الدين المدير الفني للقطاع بمعاونة من مجدي الشناوي نائب مدير القطاع لشئون البراعم.

بيان رسمي من النادي المصري يؤكد فيه الحجز على أرصدته بالبنوك

أعلن النادي المصري البورسعيدي الحجز على أرصدة النادي في البنوك وذلك بسبب حكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق.

وقال المصري في بيان رسمي: «يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022».

وأضاف البيان: «على الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأية عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية».

