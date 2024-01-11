نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتأهل للنهائي بعد فوزه على أوساسونا في السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا مهما بهدفين نظيفين على نظيره فريق أوساسونا في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

الشوط الأول

انطلقت صافرة بداية مباراة برشلونة وأوساسونا برتم هادئ وقوة كبيرة من الفريقان وتعددت محاولاتهم لتسجيل الهدف الأول ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان وانتهى الشوط الأول 0/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني وتعددت محاولات برشلونة لتسجيل هدف الفوز بالمباراة وكذلك أوساسونا وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة 59 وحاول أوساسونا التعادل ولكنه لم ينجح لتألق دفاع وحارس برشلونة وسجل يامال الهدف الثاني في الدقيقة 90+3 وانتهت المباراة 2/0.

