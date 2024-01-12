موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره أوساسونا بثنائية نظيفة مساء اليوم الخميس على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ليتأهل البلوجرانا إلى نهائي السوبر الإسباني لملاقاة غريمه التقليدي ريال مدريد مساء الأحد المقبل 14 يناير 2023 على ملعب "الأول بارك".

وكان الميرنجي قد تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز في ديربي مدريد أمام أتلتيكو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء على ملعب "الأول بارك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد مساء الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس السوبر الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD وSSC 5HD.

