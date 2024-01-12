تشكيل منتخب لبنان المتوقع أمام قطر في كأس أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المونتينيجري ميودراج رادولوفيتش، المدير الفني لمنتخب لبنان، على تشكيل منتخب بلاده الذي سيدخل مواجهة قطر، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا.

موعد مباراة لبنان ضد قطر

يلتقى منتخب لبنان مع المنتخب القطري، مساء، غدًا، الجمعة، على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل لبنان المتوقع أمام قطر

حراسة المرمى: مصطفى مطر

خط الدفاع: قاسم الزين، حسين زين، روبرت ملكي، نصار نصار

خط الوسط: محمد علي، دهيني سوني سعد، باسل جرادي، محمد حيدر، علي طنيش

خط الهجوم: هلال الحلوة.

ويقع المنتخب القطري واللبناني، في المجموعة الأولى بجانب منتخبي الصين وطاجيكستان.

وتستضيف قطر بطولة كأس أمم آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير القادم.