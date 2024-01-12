نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حصة تاريخ الكان" سحر وطقوس غريبة في كأس الأمم الافريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة الافريقية، لاستقبال بطولة امم افريقيا والتي ستنطلق بداية من الثاني عشر من شهر يناير حتى الثاني عشر من شهر فبراير المقبل.

وعلى الرغم من عراقة البطولة مازالت هناك افكار وطقوس غريبة تسيطر عليها والتي يعتقد بها بعد المنتخبات أنها تجلب الحظ.

ابرز الطقوس والتي لها صدى واسع في القارة السمراء هي السحر بوقائعه الغريبة الذي نستعرض ابرزها السطور القادمة.

مصر والسنغال 2002

ازمة عانى منها الفراعنة في البطولة، وتحديدا في دور المجموعات، عندما وجد المنتخب المصري كيس كبير من العظام تحت معاقد البدلاء ليودع المنتخب المصري البطولة بعد اداء هزيل.

وفي العام ذاته تحديدا في مباراة الكاميرون ضد مالي القت قوات مكافحة الشغب القبض على ثنائي الكاميرون المدرب وينفريد شيفر، ومدرب حراس المرمى توماس نكونو.



لكن سبب الشجار عندنا وجد الاخير احد افرد الشرطة تنثر الاشياء على الارض ليقوم الاشتباك بعد الطرفين.

إلا أن الكاميرون حصدت اللقب في النهاية بعد الفوز بركلات الترجيح على السنغال.

السنغال ونيجريا 2000

كانت هذه الواقعة واحدة من ابرز قواعد السحر في بطولة امم افريقيا والتي زعم مسؤلين أحد مسؤلين الاتحاد النيجري قد تسلل لازالة تعويذة كانت في مرمى السنغال ليحول منتخب نيجريا من التعادل السلبي إلى الفوز بهدفين نظيفين والتأهل لدور نصف نهائي.

