عفيف يقود الهجوم.. تشكيل قطر المتوقع أمم لبنان في افتتاح كأس أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب قطر، على تشكيل العنابي الذي سيدخل مواجهة لبنان، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية.

موعد مباراة قطر ضد لبنان

يلتقى المنتخب القطري مع نظيره اللبناني، مساء، غدًا، الجمعة، على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل قطر المتوقع أمام لبنان

حراسة المرمي: مشعل برشم

خط الدفاع: همام أحمد - لوكس مينديز - بو علام خوخي - بدرو ميجيل

خط الوسط: أحمد فتحي - مصطفى مشعل - حسن الهيدروس - أحمد علاء

خط الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف

ويقع المنتخب القطري واللبناني، في المجموعة الأولى بجانب منتخبي الصين وطاجيكستان.

وتستضيف قطر بطولة كأس أمم آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير القادم.