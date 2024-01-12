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أحمد جودة - القاهرة - بضعة أيام تبقى قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، النسخة الـ34 التي ستُقام في كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير، بمشاركة عدة منتخبات كبيرة في القارة السمراء.

ينطلق منتخب السنغال حامل لقب النسخة الأخيرة في الكاميرون، في مهمته للدفاع عن اللقب من المجموعة الثالثة، حيث يواجه غامبيا في 15 يناير، ثم يتقابل مع الكاميرون في مباراة قمة، ويختم مشواره في دور المجموعات بمواجهة غينيا في 23 يناير على ملعب شارليس كونان باني في مدينة ياموسكرو.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2023

وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط.

القنوات الناقلة مباراة السنغال ضد غامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2024

القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

موعد مباراة السنغال ضد غامبيا

وتنطلق صافرة مباراة السنغال ضد غامبيا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل 15 يناير الجاري.

تشكيل السنغال المتوقع أمام غامبيا

حراسة المرمى: إدوراد ميندي.

إدوراد ميندي. خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كاليبولي، فودو بالي توريه، عبدولاي.

عبده ديالو، كاليدو كاليبولي، فودو بالي توريه، عبدولاي. خط الوسط: شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، كامارا.

شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، كامارا. خط الهجوم: اسماعيلا سار، ساديو ماني، ديالو.

القنوات الناقلة مباراة السنغال ضد غامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2024

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا