أحمد سالم: لتطوير كرة القدم بالنادي.. الزمالك يخطط لإنهاء الأمر في يناير الجاري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء كانت هامة للغاية لأنها تخص أعضاء الجمعية العمومية وأيضا جماهير النادي.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك: "مجلس الإدارة يسعى إلى إنهاء ملف القيد بشكل نهائي، وسيكون هناك خلال الفترة المقبلة شرح لمنظومة كرة القدم بشكل كامل".

وأضاف: "سيكون هناك منظومة متكاملة لتطوير كرة القدم داخل نادي الزمالك وهذا ما نسعى إلى إنهائه قبل نهاية الشهر الجاري".

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

