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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة ساحل العاج × غينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ساحل العاج × غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. باتت ساعات قليلة وتبدأ رحلة الانتعاش مع ساعات لا تنسى في عالم كرة القدم الإفريقية، وكثرت عمليات البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل من قبل عشاق كرة القدم عن موعد مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو والتي تعتبر أولى انطلاقات كأس أمم إفريقيا 2024.

موعد مباراة ساحل العاج × غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ساحل العاج × غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيه من محبي وعشاق كرة القدم تفاصيل كاملة حول موعد مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.

موعد افتتاح كأس أمم إفريقيا 2024

يستهل الأفيال العاجيين مشوارهم في البطولة الغائبة عن خزائنهم منذ عام 2015، بمواجهة غينيا بيساو في الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية.

وكان منتخب كوت ديفوار قد سبق له تحقيق البطولة عامي 1992 في السنغال، و2015 بغينيا الاستوائية، فيما خسر نهائي البطولة في نسختي 2006، و2012.

أما منتخب غينيا بيساو، فبينما يستعد لمشاركته الرابعة على التوالي في البطولة، يسعى جاهدًا لتحقيق أول انتصار بعد أداء متواضع في مشاركاته السابقة، حيث خاض 9 مباريات، تعادل في 3 وتلقى الهزيمة في 6، والآن يتطلع إلى كتابة فصل جديد من تاريخه الكروي بتحقيق النجاح في البطولة.

موعد مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

تنطلق أولى جولات كأس أمم إفريقيا يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، حيث تبدأ مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد إبيمبي «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية.

ويشارك في البطولة 24 منتخب تم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم إفريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2023

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على قناة beIN Sports MAX التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة.