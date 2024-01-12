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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السنغال × غامبيا في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، النسخة الـ34 التي تستضيفها كوت ديفوار من 13 يناير إلى 11 فبراير، بمشاركة عدة منتخبات كبيرة في القارة السمراء.
المنتخب السنغالي، حامل لقب النسخة الأخيرة في الكاميرون، ينطلق في مهمة الدفاع عن اللقب من المجموعة الثالثة، حيث يواجه غامبيا في 15 يناير، ثم يتقابل مع الكاميرون في مباراة قمة، ويختم مشواره في دور المجموعات بمواجهة غينيا في 23 يناير على ملعب شارليس كونان باني في مدينة ياموسكرو.
موعد مباراة السنغال ضد غامبيا
وتنطلق صافرة مباراة السنغال ضد غامبيا يوم الاثنين المقبل 15 يناير الجاري، في تمام الساعة
- الرابعة مساءً بتوقيت مصر.
القنوات الناقلة لمباريات منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2023
وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط.
القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية
|beIN Sports HD 2 Max
|القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 11623.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
|قناة الجزائرية الأولى
|القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
|قناة تيلي تشاد
|القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12015.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
|قناة RTB بوركينا فاسو
|القمر الصناعى: يوتلسات 9E.
التردد: 11900.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
|قناة فوكس سبورت
|القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12284.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
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القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19
sportdigital
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القمر أسترا سات 19
ترددها: 11185 dvb-s2
معدل الترميز: 22000
الاستقطاب: v
|قناة beIN Sports HD MAX 1
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التردد: 12604، 8 غرب.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3
التشفير: إرديتو فيديو جارد.
القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B
تشكيل السنغال المتوقع أمام غامبيا
- حراسة المرمى: إدوراد ميندي.
- خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كاليبولي، فودو بالي توريه، عبدولاي.
- خط الوسط: شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، كامارا.
- خط الهجوم: اسماعيلا سار، ساديو ماني، ديالو.
مواعيد مباريات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا
|السنغال – غامبيا
|الإثنين 15 يناير
|4:00 مساء بتوقيت مصر
|الكاميرون – غينيا
|الإثنين 15 يناير
|7:00 مساء بتوقيت مصر
|السنغال – الكاميرون
|الجمعة 19 يناير
|7:00 مساء بتوقيت مصر
|غينيا – غامبيا
|الجمعة 19 يناير
|10:00 مساء بتوقيت مصر
|الكاميرون – غامبيا
|الثلاثاء 23 يناير
|7:00 مساء بتوقيت مصر
|غينيا – السنغال
|الثلاثاء 23 يناير
|7:00 مساء بتوقيت مصر