برشلونة يتأهل ويواجه الريال بنهائي السوبر

برشلونة يتأهل ويواجه الريال بنهائي السوبرضرب برشلونة موعداً مع غريمه التقليدي ريال مدريد، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على أوساسونا 2 - صفر يوم الخميس في الدور قبل النهائي من البطولة.

وسيلتقي برشلونة مع ريال مدريد في النهائي الذي سيقام يوم الأحد المقبل، حيث تأهل الأخير للمباراة النهائية بعد فوزه يوم الأربعاء على أتليتكو مدريد 5 - 3 بعد شوطين إضافيين.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب "أول بارك" وهو الذي استضاف كذلك مباراتي الدور قبل النهائي.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 59، قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسبق لطرفي الكلاسيكو التواجه في مباراتين سابقتين ضمن البطولة نفسها، كانت الأولى في يناير 2022 بنصف النهائي جينها انتهى اللقاء بفوز الريال في الأشواط الإضافية بنتيجة 3 - 2 بينما توج برشلونة بطلا للنسخة الماضية من البطولة أمام ريال مدريد بنتيجة 3 - 1.