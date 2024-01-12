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أحمد جودة - القاهرة - معركة الانطلاقة.. موعد مباراة ساحل العاج (كوت ديفوار) ضد غينيا بيساو في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

معركة الانطلاقة.. موعد مباراة ساحل العاج (كوت ديفوار) ضد غينيا بيساو في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة.. في لحظة مليئة بالحماس والتوقعات، تستعد قلوب ملايين عشاق كرة القدم للارتقاء بأسمى المشاعر، حيث تفتتح بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 أبوابها بمواجهة مثيرة بين منتخبين متألقين، ساحل العاج وغينيا بيساو.

وستكون هذه اللحظة الملحمية بداية رحلة مليئة بالإثارة والتحديات، حيث يتصارع الفريقان على قمة الكرة الإفريقية، ويبدأون معًا رحلة البحث عن اللقب الغالي، دعونا نغوص في أجواء هذا الافتتاح الرائع ونستعد لتشهد عيوننا أروع فصول هذه المسابقة الرياضية الرائعة.

معركة الانطلاقة.. موعد مباراة ساحل العاج (كوت ديفوار) ضد غينيا بيساو في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

مباراة ساحل العاج (كوت ديفوار) × غينيا بيساو

يستضيف فريق ساحل العاج (كوت ديفوار) نظيره غينيا بيساو في أولى جولات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، على ملعب استاد إبيمبي «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية.

موعد مباراة ساحل العاج (كوت ديفوار) وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2024

من المقرر أن تنطلق مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو والتي تعتبر نقطة الانطلاق في المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا، غدًا السبت الموافق 13 يناير، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2023

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على قناة beIN Sports MAX التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة.

قنوات مجانية لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا

• قناة فوكس سبورت على النايل سات

تردد القناة: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد فوكس سبورت على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11623

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي.

• القناة الألمانية

القمر الصناعي: أسترا سات 19 "sport digital"

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

معدل الاستقطاب: عمودي

• القناة الجزائرية الأولي

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

• المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

• المجموعة الثانية: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

• المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

• المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا.

• المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.

• المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.