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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، غدًا السبت 13 يناير، النسخة الـ34 التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير، بمشاركة عدة منتخبات كبيرة في القارة السمراء.

يُشارك منتخب السنغال، حامل لقب النسخة الأخيرة في الكاميرون، في مجموعة الثالثة، حيث يتنافس مع غامبيا في 15 يناير، ثم يتقابل مع الكاميرون في مباراة قمة، ويُختم مشواره في دور المجموعات بمواجهة غينيا في 23 يناير على ملعب شارليس كونان باني في مدينة ياموسكرو.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2023

وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط.

القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

موعد مباراة السنغال ضد غامبيا

تنطلق صافرة مباراة السنغال ضد غامبيا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل 15 يناير الجاري.

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة السنغال ضد غامبيا في كأس أمم إفريقيا

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا

السنغال – غامبيا الإثنين 15 يناير 4:00 مساء بتوقيت مصر الكاميرون – غينيا الإثنين 15 يناير 7:00 مساء بتوقيت مصر السنغال – الكاميرون الجمعة 19 يناير 7:00 مساء بتوقيت مصر غينيا – غامبيا الجمعة 19 يناير 10:00 مساء بتوقيت مصر الكاميرون – غامبيا الثلاثاء 23 يناير 7:00 مساء بتوقيت مصر غينيا – السنغال الثلاثاء 23 يناير 7:00 مساء بتوقيت مصر

المجموعة الثالثة في كأس الأمم افريقيا