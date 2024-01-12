تشافي يكشف عن كيفية الفوز أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن كيفية الفوز أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني الذي تستضيف المملكة العربية السعودية.

تشافي يكشف عن كيفية الفوز أمام ريال مدريد

ويضرب برشلونة موعدًا ناريًا مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل 14 يناير 2023 على ملعب "الأول بارك" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي: "المثال الذي يجب أن نتبعه للنهائي هو الذي قمنا به العام الماضي... يجب أن نحاول السيطرة على ريال مدريد بالكرة وإبراز هويتنا الخاصة".

وأضاف هيرنانديز: "آمل أن نتمكن من الاقتراب من مستوانا في العام الماضي.. مباراة السوبر الماضية لقد كانت واحد من أفضل مبارياتنا منذ توليت منصب المدرب، على الرغم من أنني أعتقد أن ريال مدريد يؤدي بشكل أفضل من العام الماضي. لقد رأيتهم أمس أقوياء للغاية، لكننا سنفعل ذلك.. سنبحث عن شخصيتنا للفوز".

واختتم مدرب البلوجرانا: "ريال مدريد الآن فريق سوبر، الحقيقة هي أنهم فريق عظيم وسيكون اللقاء صعبًا للغاية، ولكننا سننافس".