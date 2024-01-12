نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوان جيد يجتاز الاختبار البدني قبل بطولة امم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استطاع الحكم المغربي رضوان جيد، اجتياز الاختبار البدني قبل انطلاق بطولة كأس امم افريقيا، لينضم إلى حكام الساحة في البطولة.

وكان تواجد المغربي ضمن حكام الساحة، متوقف عام اجتيازه الاختبار البدني، والذي بالفعل اجتازه اليوم.

رقم مميز للمغرب في البطولة

ولأول مرة يتواجد المغرب في تاريخ البطولة بأربعة حكام وهم: جلال جيد، رضوان جيد، بشرى الكربوبي، سمير الكراز.

موعد انطلاق البطولة الافريقية

وتنطلق بطولة كأس الامم الافريقية بداية من الثالث عشر من الشهر يناير الجاري حتى الثاني عشر من شهر فبراير المقبل.

مجموعة المغرب في البطولة

ويتواجد منتخب اسود اطلس في المجموعة السادسة في البطولة والتي ضمت كلا من تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية.

ويدخل المغرب البطولة وعينه على اللقب بعد غياب عن خزائنه لمدة 48 عاما منذ اخر تتويج في تاريخه