نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث الرسمي باسم الزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي والصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على طمأنة جماهير القلعة البيضاء فيما يخص ملف المدير الفني الأجنبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتعاقدات الجديدة.



وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك: "اطمأن جماهير الزمالك بعد الإنتهاء من ملف القيد سيتم أيضا في نفس الوقت الاتفاق على صفقات جديدة وبناء فريق يسعد جماهير النادي".



وأضاف: "تعيين عمرو خفاجي شيء مميز للغاية وهو شخصية مميزة في هذا المنصب وسيكون مسؤول عن تطوير المنظومة الإعلامية داخل الزمالك".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد عقد اجتماعا مساء اليوم الخميس، لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.



وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:



- تعيين الأستاذ عمرو خفاجي رئيسًا للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، واعتماد هيكل إداري وفني للمنظومة.

- من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

- قبول التبرع المقدم من مستشفى الناس لإنشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمة السادة الأعضاء العاملين بالنادي.

- توقيع عقود مع مجموعة من الناشئين والناشئات المميزين في جميع الألعاب الجماعية بالنادي.

- الموافقة على صرف المستحقات المتأخرة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في جميع الألعاب.

- الموافقة على منح العضويات العاملة للسادة الأعضاء في الهيئات والمؤسسات بتسهيلات في السداد حتى نهاية شهر فبراير 2024.

- إعفاء السادة الأعضاء من الغرامات المقررة على التأخير في إجراءات الفصل والدمج خلال الفترة من 2021 حتى 2023 التي توقفت فيها أعمال الدمج والفصل.



ويهيب مجلس إدارة نادي الزمالك الجماهير بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بأخبار فريق كرة القدم بشأن التعاقدات سواء مع لاعبين جدد أو أي أمور فنية أخرى، لا سيما وأنه جاري العمل على تطوير منظومة كرة القدم في نادي الزمالك بشكل كامل يليق بجماهيره العظيمة.



وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.