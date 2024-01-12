أحمد عبد الحليم: شيكابالا "مظلوم" مع منتخب مصر..وصبحي الحارس الثاني

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض، تعرض للظلم بعدم تواجده في قائمة منتخب مصر.



وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك: "شيكابالا يقدم مستوى مميز للغاية مع الزمالك خلال الفترة الماضية ومع ذلك لم يضمه روي فيتوريا لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية".

وتابع نجم نادي الزمالك الأسبق: "من وجهة نظري أن شيكابالا مظلوم دائما مع منتخب مصر".

وأضاف: "محمد صبحي سيكون الحارس الثاني لمنتخب مصر وفيتوريا يحبه للغاية ولذلك اعتمد عليه في ودية تنزانيا قبل السفر إلى كوت ديفوار".



واختمم أحمد عبدالحليم حديثه قائلًا: " أتوقع أن يشارك أحمد فتوح بشكل أساسي في بطولة أمم إفريقيا".



مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024



وتضم مجموعة منتخب مصر كل من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات.

