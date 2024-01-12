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أحمد جودة - القاهرة - استعدوا لمشاهدة العمالقة.. قنوات مجانية تبث مباراة كوت ديفوار × غينيا بيساو في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024

مباراة كوت ديفوار × غينيا بيساو في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.. منذ بدأ العد التنازلي نحو اللحظة المثيرة، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو النسخة الرائعة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حيث تتألق دولة كوت ديفوار بمهمة استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي ينطلق في 13 يناير ويستمر حتى 11 فبراير ليشهد مواجهات حماسية وتحديات كروية تأسر الألباب، حيث تحمل هذه البطولة وعودًا كبيرة ومواجهات نارية ترسم لوحة جديدة في تاريخ هذا الحدث الكروي الراقي.

استعدوا لمشاهدة العمالقة.. قنوات مجانية تبث مباراة كوت ديفوار × غينيا بيساو في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

كأس أمم إفريقيا 2024

تصدر كأس أمم إفريقيا 2024 محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يرغب عشاق كرة القدم في متابعة المباريات أولا بأول، وفي هذا الإطار، يوفر موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول موعد أولى مبارايات كأس أمم إفريقيا.

ويشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ولعل أبرز تلك المنتخبات منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون.

وتشهد المجموعة الأولي تنافسًا شرسًا حيث تضم كلا من منتخب نيجيريا، بجانب كوت ديفوار البلد المنظم للبطولة، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو.

موعد مباراة كوت ديفوار × غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2024

ساعات قليلة، وتبدأ إنطلاقة مرحة في عالم الكرة الإفريقية، حيث ستبدأ بطولة كأس أمم إفريقيا أولى جولاتها مساء غد السبت الموافق 13 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

قنوات مجانية لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو بكأس أمم إفريقيا

قناة فوكس سبورت على النايل سات

تردد القناة: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد فوكس سبورت على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11623

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي.

القناة الألمانية

القمر الصناعي: أسترا سات 19 "sport digital"

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

معدل الاستقطاب: عمودي

القناة الجزائرية الأولي

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

مباريات منتخب كوت ديفوار في أمم إفريقيا

سيقوم منتخب كوت ديفوار بافتتاح مبارياته في كأس أمم إفريقيا 2024، أمام غينيا بيساو غدًا السبت الموافق 13 يناير على الملعب الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية.

بينما يواجه الأفيال في لقائه الثاني نظيره منتخب نيجيريا يوم 18 يناير، ثم يختتم دور المجموعات بلقاء غينيا الاستوائية يوم 22 يناير.

وتتصدر المجموعة الأولي في أمم إفريقيا 2024 بقيمة تسويقية فاقت 732 مليون يورو، تمثل حصة كبيرة من القيمة الإجمالية للبطولة البالغة 2.756 مليار يورو للمجموعات والفرق الـ24، مؤكدةً مكانتها كأغلى مجموعة في تاريخ البطولة."

أرقام المجموعة الأولى في أمم إفريقيا

منتخب كوت ديفوار

التصنيف: 49 عالميا

القيمة السوقية: 334.5 مليون يورو

أفضل إنجاز في أمم إفريقيا: الفوز باللقب مرتين

المدير الفني: الفرنسي جان لوي جاسيه.

أهم اللاعبين: سيباستيان هالر، فرانك كيسييه.

منتخب نيجيريا

التصنيف: 42 عالميا

القيمة السوقية: 362.7 مليون يورو

أفضل إنجاز: توج باللقب 3 مرات وحل وصيفا 4 مرات.

المدير الفني: جوزيه بيسيرو.

أبرز اللاعبين: فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي، فيكتور بونيفاس.

غينيا الاستوائية

التصنيف: 88 عالميا

القيمة السوقية: 25.85 مليون يورو

أفضل إنجاز: نصف النهائي

المدير الفني: خوان ميشا

أهم اللاعبين: إميليو نسوي، هوجو بويلا.

غينيا بيساو

التصنيف: 103 عالميا

القيمة السوقية: 9.43 مليون يورو

أفضل إنجاز: الدور الأول

المدير الفني: بالدي جراندي.

أهم اللاعبين: جوناس منديس، إدجار لي.