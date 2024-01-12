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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، غدًا السبت 13 يناير، النسخة الـ34 التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير، بمشاركة عدة منتخبات كبيرة في القارة السمراء.

يُشارك منتخب الكاميرون، في مجموعة الثالثة، حيث يتنافس مع غينيا في 15 يناير، ثم يتقابل مع السنغال في مباراة قمة، ويُختم مشواره في دور المجموعات بمواجهة غامبيا في 23 يناير على ملعب ياموسكرو.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب الكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2023

وتذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط.

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة الكاميرون ضد غامبيا في كأس أمم إفريقيا

القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

موعد مباراة الكاميرون ضد غينيا

وتنطلق صافرة مباراة الكاميرون ضد غينيا في تمام الساعة السابعة يوم الاثنين المقبل 15 يناير الجاري.

"اضبط ترددك".. قنوات مجانية 2024 تبث مباراة الكاميرون ضد غامبيا في كأس أمم إفريقيا

قائمة الكاميرون في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

حراسة المرمى: أندريه أونان، ديفيز إيباسي، فابريس أوندوا، سيمون نجاباندوتنبو.

خط الدفاع: كريستوفر ووه، جونيور تشامدو، نوهو تولو، دارلين يونجوا، عمر جونزليس، هارولد موكوندي، جان تشارليز كاستيليتو، مالكوم بوكيلي، إنزو تشاتو.

خط الوسط: يفان نيو، أوليفر كيمين، أوليفر نتشام، فرانك إنجويسا، ويلفرد دوالا، بنجامين إليوت، ليونيل أتيبا.

خط الهجوم: كلينتون نجي، كارل توكو إيكامبي، جورج كيفن نكودو، فينسنت أبو بكر، فاريس مومباجنا، فرنسوا موجهي، فرانك ماجري.

المجموعة الثالثة في كأس الأمم افريقيا