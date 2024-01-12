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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، غدًا السبت، في نسختها رقم 34، حيث يشارك 24 منتخب في كأس أمم إفريقيا 2024، ويسعى كل فريق للتتويج به.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من أهم الأحداث الرياضية في القارة، حيث تجتمع أفضل المنتخبات الأفريقية للتنافس على لقب بطل إفريقيا.

موعد مباراة الجزائر × أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر × أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب الجزائر يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يناير، بفريق أنجولا، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

كأس أمم إفريقيا 2024.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا

تصدرت القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024، تريند جوجل ومحركات البحث، وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على نشر القنوات الناقلة، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كأس أمم إفريقيا 2024.. استاد مباراة الجزائر وأنجولا

يستضيف استاد السلام، بكوت ديفوار، مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، وسوف تقام 9 مباريات على هذا الملعب.

المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2024

تضم المجموعة الرابعة كلًا من: (الجزائر، أنجولا، موريتانيا، بوركينا فاسو).

كأس أمم إفريقيا 2024

موعد مباراة الجزائر × أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

من الموكد أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 ستكون حدثًا رياضيًا ممتعًا ومليئًا بالتشويق والمفاجآت، وستشاهد الملايين من المشجعين حول العالم المباريات ويشجعون منتخباتهم المفضلة، وستظهر المواهب الشابة واللاعبون المخضرمون في أفضل حالاتهم، مما يجعل البطولة حدثًا لا يُنسى.

بالتالي، فإن كأس أمم إفريقيا 2024 هي فرصة للاحتفال بمواهب كرة القدم الأفريقية وتعزيز الوحدة والتلاحم بين الشعوب الأفريقية. تعكس هذه البطولة الروح الرياضية والتنافس الشريف، وتعزز قوة الرياضة في توحيد الناس وتخطي الحدود الجغرافية والثقافية.