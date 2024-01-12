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أحمد جودة - القاهرة - نجح يوفنتوس في الفوز على فروسينوني برباعية نظيفة من توقيع ميلك ولوكاتيلي ويلدز وماكيني وذلك ضمن منافسات الدور ربع نهائي من كأس إيطاليا.

يوفنتوس يكتسح فروسينوني برباعية في كأس إيطاليا

وبهذه النتيجة، يتأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



بدأ الشوط الأول بهجمات مكثفة من جانب يوفنتوس حتى تمكن من إحراز أول أهدافه في الدقيقة 11 عن طريق ميليك من ركلة جزاء سددها في الزاوية اليسرى لحارس فروسينوني.

وفي الدقيقة 38، سجل ميليك ليوفنتوس ثاني أهدافه عندما استقبل تمريرة رائعة من ماكيني داخل منطقة الجزاء ليسجل الكرة في مرمى فروسينوني وينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز بهدفين نظيفين.

استهل لاعبو يوفنتوس الشوط الثاني من المباراة بتسجيل ثالث أهداف المباراة في الدقيقة 48 عن طريق ميليك الذي سجل هاتريك في لقاء اليوم.

في الدقيقة 61، سجل يلدز رابع أهداف يوفنتوس عندما تلقى تمريرة متقنة من ماكيني داخل منطقة جزاء فروسينوني ليسددها على يسار حارس فروسينوني لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس على فروسينوني برباعية نظيفة.

