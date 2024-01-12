نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بركات: منتخب مصر يسعى للتويج بأمم إفريقيا.. وفيتوريا يفكر بشكل مختلف عن الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشار الإعلامي محمد بركات إلى أهمية مباراة مصر الأولى أمام موزمبيق، في كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة الثانية أمام غانا.

محمد بركات: منتخب مصر يسعى للتويج بأمم إفريقيا.. وفيتوريا يفكر بشكل مختلف عن الجماهير

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا: المُذاع عبر فضائية المحور: "منتخب مصر يسعى للتتويج بالنسخة الثامنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في كوت ديفوار 2023".

وتابع: "هناك روح عالية بين لاعبي المنتخب الوطني، بالإضافة إلى وجود مساندة قوية من الجميع للفراعنة، ونطمح للتتويج باللقب".

وأضاف: "فيتوريا واللاعبين يفكرون بشكل مختلف عن الجمهور، ويرغبون في خوض البطولة خطوة بخطوة، ودراسة كل مواجهة بشكل خاص".

وأكمل: "مباراة مصر الأولى أمام موزمبيق مهمة للغاية، وستحدد مستوى المنتخب في البطولة، بينما مواجهة غانا ستكون الأصعب في دور المجموعات".

