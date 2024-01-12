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أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة، على انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، المقرر أن يبدأ غدًا السبت، بمشاركة 24 منتخب من القارة الإفريقية.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من أهم الأحداث الرياضية في القارة، حيث تجتمع أفضل المنتخبات الأفريقية للتنافس على لقب بطل إفريقيا.

كأس أمم إفريقيا 2024.. مباراة الجزائر وأنجولا

الجزائر ضد أنجولا.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع| كأس أمم إفريقيا 2024

يستهل المنتخب الجزائري بشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، بلقاء منتخب أنجولا، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يناير الجاري، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت السعودية.

ويحتل منتخب الجزائر المركز الأول في ترتيب مجموعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، حيث وقع في المجموعة الرابعة.

كأس أمم إفريقيا 2024 المجموعة الرابعة

تضم المجموعة الرابعة كلًا من: (الجزائر، أنجولا، موريتانيا، بوركينا فاسو).

ويسعي المنتخب الجزائري إلى تحقيق الفوز في أولي مبارياته من أجل تحقيق بداية قوية في البطولة، والفوز علي منتخب أنغولا الذي يمتلك عناصر قوية في صفوفه، والذي سيسعي للفوز هو الأخر.

كأس أمم إفريقيا 2024

الجزائر ضد أنجولا.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع| كأس أمم إفريقيا 2024

من الموكد أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 ستكون حدثًا رياضيًا ممتعًا ومليئًا بالتشويق والمفاجآت، وستشاهد الملايين من المشجعين حول العالم المباريات ويشجعون منتخباتهم المفضلة، وستظهر المواهب الشابة واللاعبون المخضرمون في أفضل حالاتهم، مما يجعل البطولة حدثًا لا يُنسى.

بالتالي، فإن كأس أمم إفريقيا 2024 هي فرصة للاحتفال بمواهب كرة القدم الأفريقية وتعزيز الوحدة والتلاحم بين الشعوب الأفريقية. تعكس هذه البطولة الروح الرياضية والتنافس الشريف، وتعزز قوة الرياضة في توحيد الناس وتخطي الحدود الجغرافية والثقافية.

كأس أمم إفريقيا 2024.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا

تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنجولا، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباريات المجموعة الرابعة كأس أمم إفريقيا 2024

الجولة الأولى:

الجزائر - أنجولا: يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري الساعة 10 مساءًا.

بوركينا فاسو - موريتانيا: الثلاثاء 16 يناير الجاري الساعة 4 مساءًا.

الجولة الثانية:

الجزائر - بوركينا فاسو: يوم السبت 20 يناير الجاري الساعة 4 مساءًا.

موريتانيا - أنجولا: السبت 20 يناير الجاري الساعة 7 مساءًا.

الجولة الثالثة: