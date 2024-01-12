نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جدول ترتيب البريميرليج وينافسه نظيره أستون فيلا ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 12/1/2024.
موعد مباراة بيرنلي ولوتون تاون
وتنطلق صافرة بداية مباراة بيرنلي ونظيره لوتون تاون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي.
ترتيب جدول الدوري الإنجليزي
1- ليفربول 45 نقطة
2- أستون فيلا 42 نقطة
3- مانشستر سيتي 40 نقطة
4- آرسنال 40 نقطة
5- توتنهام 39 نقطة
6- وست هام 34 نقطة
7- برايتون 31 نقطة
8- مانشستر يونايتد 31 نقطة
9- نيوكاسل 29 نقطة
10- تشيلسي 28 نقطة
11- ولفرهامبتون 28 نقطة
12- بورنموث 25 نقطة
13- فولهام 24 نقطة
14- كريستال بالاس 21 نقطة
15- نوتينجهام 20 نقطة
16- برينتفورد 19 نقطة
17- ايفرتون 16 نقطة
18- لوتون تاون 15 نقطة
19- بيرنلي 11 نقطة
20- شيفيلد 9 نقاط
ترتيب هدافي الدوري
1- محمد صلاح 14 هدف
2- إيرلينج هالاند 14 هدف
3- سون 12 هدف
4- سولانكي 12 هدف
5- بوين 11 هدف
القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي ولوتون تاون
تردد قناة bein sports 1
القمر: نايل سات
التردد: 11547
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
معامل التصحيح: 2/3.