نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جدول ترتيب البريميرليج وينافسه نظيره أستون فيلا ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 12/1/2024. موعد مباراة بيرنلي ولوتون تاون وتنطلق صافرة بداية مباراة بيرنلي ونظيره لوتون تاون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي. ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 1- ليفربول 45 نقطة 2- أستون فيلا 42 نقطة 3- مانشستر سيتي 40 نقطة 4- آرسنال 40 نقطة 5- توتنهام 39 نقطة 6- وست هام 34 نقطة 7- برايتون 31 نقطة 8- مانشستر يونايتد 31 نقطة 9- نيوكاسل 29 نقطة 10- تشيلسي 28 نقطة 11- ولفرهامبتون 28 نقطة 12- بورنموث 25 نقطة 13- فولهام 24 نقطة 14- كريستال بالاس 21 نقطة 15- نوتينجهام 20 نقطة 16- برينتفورد 19 نقطة 17- ايفرتون 16 نقطة 18- لوتون تاون 15 نقطة 19- بيرنلي 11 نقطة 20- شيفيلد 9 نقاط ترتيب هدافي الدوري 1- محمد صلاح 14 هدف 2- إيرلينج هالاند 14 هدف 3- سون 12 هدف 4- سولانكي 12 هدف 5- بوين 11 هدف القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي ولوتون تاون تردد قناة bein sports 1 القمر: نايل سات التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 معامل التصحيح: 2/3.