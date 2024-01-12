الرياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جدول ترتيب البريميرليج وينافسه نظيره أستون فيلا ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 12/1/2024.

موعد مباراة بيرنلي ولوتون تاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيرنلي ونظيره لوتون تاون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 45 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4- آرسنال 40 نقطة

5- توتنهام 39 نقطة

6- وست هام 34 نقطة

7- برايتون 31 نقطة

8- مانشستر يونايتد 31 نقطة

9- نيوكاسل 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- ولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولهام 24 نقطة

14- كريستال بالاس 21 نقطة

15- نوتينجهام 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17- ايفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد 9 نقاط

ترتيب هدافي الدوري

1- محمد صلاح 14 هدف

2- إيرلينج هالاند 14 هدف

3- سون 12 هدف

4- سولانكي 12 هدف

5- بوين 11 هدف

القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي ولوتون تاون

تردد قناة bein sports 1

القمر: نايل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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