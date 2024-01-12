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أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك نادي أوساسونا في الموقعة التي جمعت بينهما الخميس على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية لحساب مباريات الدور نصف النهائي من السوبر الاسباني.

هدف ليفاندوفسكي في أوساسونا يبشر تشافي قبل كلاسيكو السوبر الاسباني

وجاء هدف البلوجرانا الأول بعد أن تلقى المهاجم البولندي تمريرة سحرية من جانب زميله الدولي الالماني الكاي جوندوجان وصوبها أسفل يمين سيرجيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وقالت شبكة اوبتا للاحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن نادي برشلونة لم يخسر في 26 مباراة من أصل 31 نجح خلالها ليفاندوفسكي في التسجيل حيث فازت كتيبة تشافي في 24 منها مقابل تعادلين.

وأضافت الشبكة أن الخسارة الأخيرة التي مُني بها برشلونة في لقاء سجل فيه ليفاندوفسكي هدفًا كانت أمام جيرونا في الليجا يوم العاشر من شهر ديسمبر.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نادي ريال مدريد في النهائي المقرر إقامته يوم الأحد القادم، بعدما تخطى الملكي غريمه التقليدي واللدود فريق نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة (5-3).